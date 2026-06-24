Премьеру спектакля по знаменитому роману «Кровь и пот» готовят в Астане

Судьбы Еламана, Акбалы, Тенирбергена и других героев становятся отражением духовных испытаний человека в переломную эпоху

Фото: пресс-служба театра

27–28 июня Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева представит премьеру драмы по мотивам знаменитой трилогии «Қан мен тер» («Кровь и пот») Абдижамила Нурпеисова. Произведение, вошедшее в золотой фонд национальной литературы и театрального искусства, будет представлено зрителям в новом художественном прочтении, сообщает Kazpravda.kz

Трилогия Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» по праву считается одним из наиболее значительных произведений казахской литературы. Выдающийся писатель сумел органично соединить судьбы своих героев с масштабными общественно-политическими потрясениями эпохи, создав художественную летопись жизни целого народа. Произведение, высоко оценённое литературным сообществом, в 1974 году было удостоено Государственной премии СССР.

Роман-трилогия, состоящая из частей «Сумерки», «Скитания» и «Крушение», отражает один из самых сложных и драматичных периодов в истории казахского народа. Через судьбы отдельных персонажей автор раскрывает глубокие социальные противоречия, нравственные конфликты и исторические перемены, определившие жизнь общества. Судьбы Еламана, Акбалы, Тенирбергена и других героев становятся отражением духовных испытаний человека в переломную эпоху.

«Кровь и пот» - произведение, которое сохраняет свою актуальность и сегодня. Поиск справедливости, нравственный выбор, ответственность человека за свои поступки, любовь и предательство, борьба за человеческое достоинство — эти вечные темы составляют идейную основу спектакля и находят отклик у современного зрителя.

Особое место произведение занимает и в истории театра. В 2007 году спектакль «Кровь и пот» был поставлен на сцене театра выдающимся режиссёром, народным артистом СССР и Казахстана Азербайжаном Мамбетовым и получил высокую оценку зрителей и театральной общественности. Сегодня знаменитое произведение возвращается на сцену в новом художественном прочтении, обращённом к современному поколению зрителей.

Постановщик спектакля - заслуженный деятель Казахстана Нурлан Жуманиязов. Автор инсценировки и режиссер - народный артист Казахстана Тилектес Мейрамов. Сценограф и художник по костюмам - Канат Максутов. Композитор – Кайрат Амангельдыулы. Хореограф - Асан Борончинов. Художник по свету - Азамат Бекбембетов.

Премьера, завершающая 35-й театральный сезон Национального театра, станет одним из значимых культурных событий года. Новое сценическое воплощение одного из лучших произведений казахской литературы позволит зрителям по-новому взглянуть на бессмертное творение Абдижамила Нурпеисова и вновь прикоснуться к духовному наследию отечественной культуры.