Премий для госслужащих больше не будет

Правительство
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Об этом министр финансов Мади Такиев заявил сегодня в кулуарах Мажилиса, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил глава Минфина, отныне государственных служащих перестанут премировать за счет сэкономленных госорганами средств.

«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если у госоргана образовывается экономия, то он не может перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет», - сказал Такиев журналистам в стенах Мажилиса.

Глава ведомства на вопрос о возможности премирования госслужащих из других источников отметил, что этого не будет.

 «Не будет премий. Мы закрыли код 112, по которому можно было направить деньги на премию и откуда их получали», - пояснил представителям СМИ министр.

#Минфин #премии #госслужащие #Такиев

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