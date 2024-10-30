Премий для госслужащих больше не будет

Об этом министр финансов Мади Такиев заявил сегодня в кулуарах Мажилиса, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил глава Минфина, отныне государственных служащих перестанут премировать за счет сэкономленных госорганами средств.

«Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если у госоргана образовывается экономия, то он не может перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет», - сказал Такиев журналистам в стенах Мажилиса.

Глава ведомства на вопрос о возможности премирования госслужащих из других источников отметил, что этого не будет.