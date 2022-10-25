Фото: Сайт пресс-службы Министерства обороны РК
Общество

Преодолеть 350 километров за 48 часов: казахстанский военнослужащий хочет установить рекорд

Ультрамарафон сержант Рауан Абылханов посвятил Дню Республики, передает Кazpravda.kz.

Главный праздник страны командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова сержант 3 класса Рауан Абылханов отмечает необычно, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Он решил пробежать 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов. В это время также войдут сон и восстановительные процедуры. Если он это сделает, то побьет мировой рекорд. 

«Для личного состава Военного института Сухопутных войск Рауан – пример целеустремленности и уверенности в своих силах. Таким и должен быть настоящий воин. Пожелаем ему удачи», – напутствовал спортсмена начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны генерал-майор Жумабек Ахметов.

Легкой атлетикой Рауан Абылханов занимается более 10 лет. Он – победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны. Имеет многочисленные поощрения и награды за высокие показатели в боевой подготовке и образцовую воинскую дисциплину.

На марафонской дистанции спортсмена будут сопровождать бригада медиков военного института, друзья, коллеги и представители Книги рекордов Казахстана.

Почин военнослужащего поддерживает и его семья. Супруги Абылхановы воспитывают шестерых дочерей, сына и в скором будущем ждут пополнения.

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