Преодолеть инерцию

Ведь, согласитесь, без учета инерции зачастую и близко нельзя добиться нужного результата. Без внешнего воздействия остановится, к примеру, ветряная мельница. Да и развитие государства невозможно себе представить без импульсов, генерируемых властью, обществом, неравнодушными людьми. Главное, чтобы вектор приложения этих сил был направлен в одну сторону.

В Казахстане вектор развития определен в результате конституционной реформы и завершения всех электоральных процессов. Сформулированы новые правила игры для элиты, бизнеса и всего государства. В их основе – движение к справедливому Казахстану.

И здесь возникает вопрос: а какое общество можно считать справедливым? То, где нет имущественного неравенства? Или то, где есть равные возможности для развития?

Другими словами, вопрос повышения благосостояния граждан должен решаться не через формулу «взять и поделить» (в истории это уже происходило и ничем хорошим не кончилось), а посредством социальных лифтов, которыми становятся программа «Болашак» и «Молодежный кадровый резерв», путем грамотной профориен­тации, призванной сформировать кадровый каркас для промышленности страны, через соз­дание условий для развития предпринимательства.

Справедливость – это когда возвращают наворованное, а на эти деньги строят школы. И радует, что сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге.

Справедливость – это когда страна живет по средствам, а не в ущерб будущим поколениям. К сожалению, с этим есть определенные проблемы: за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 трлн тенге.

Справедливость, в конце концов, – это когда налоги платят все, а не отдельные категории граждан и бизнеса.

Выступая на расширенном заседании Правительства в начале февраля нынешнего года, Президент затронул все эти и многие другие темы, призванные сломать инерцию, выбраться из пресловутой «ловушки среднего дохода». А для этого, по расчетам экспертов, необходимо обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 6%.

Пока же мы имеем следующие цифры: в 2022 году экономика выросла на 3,2%, в 2023-м – на 5,1%.

Так что импульс действительно нужен. Как говорил ранее Президент, если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения окажется не за горами.

Ответом на вызов должна стать диверсификация промышленности. Ведь запасы минеральных ресурсов не бесконечны. Геологоразведка, безусловно, продлит жизнь нефтяной сферы, но «черного золота» едва ли хватит на 50 лет. То есть с дефицитом нефти, а значит, и бюджета, могут столкнуться уже наши дети, если ничего не делать сегодня.

А потому нужно, как того требует Президент, навести порядок в бюджетной и налоговой политике. Чтобы жить по средствам, а не за счет Национального фонда. Необходимо увеличить собираемость налогов, но не в ущерб деловой инициативе.

Нужно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций и решительно бороться с инерцией регионов, поскольку до сих пор встречаются и бездействие, и волокита. Президент намерен уже по результатам первого полугодия подвести итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценить эффективность каждого министра и акима в этом направлении.

– Спрос будет жесткий, – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев.

Либерализация экономики, модернизация промышленности, совершенствование системы госзакупок и ГЧП, развитие инновационного аграрного сектора... Это лишь малый перечень инициатив, которые, словно рычаг, вытолкнут экономику из наезженной колеи. Казахстан – молодое пассионарное государство, имеющее огромный запас социальной энергии и способное легко справиться с любыми задачами. При одном, конечно, условии – эта энергия должна быть направлена в единое русло, иначе воз будет, как в той басне, «и ныне там».