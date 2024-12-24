Презентация VR-шлема с ассистентом состоялась в Нацгвардии

В Главное командование Национальной гвардии МВД РК с презентацией своего проекта приехал представитель стартапа ТОО «PRO VR» во главе с директором по развитию Василием Терентьевым

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках встречи был продемонстрирован рабочий прототип шлема виртуальной реальности с корпоративным VR-ассистентом «Айгуль».

Директор по развитию Василий Терентьев обсудил проект с заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майором Кайратом Умбетовым, офицерами Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии и психологами воинских частей столичного гарнизона.

В ходе встречи были рассмотрены возможности внедрения защищённого устройства с искусственным интеллектом для автоматизированного анализа психологического и морального состояния личного состава, а также перспективы его использования в повседневной службе войск правопорядка.

- Национальная гвардия заинтересована во взаимодействии с ведущими организациями в решении задач в обеспечении сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Наша встреча нацелена на ознакомление с современными методами экспресс диагностики и изучения области применения данных программ. Хочу выразить глубокую признательность всем сторонам за поддержку этого важного мероприятия, - отметил генерал-майор Кайрат Умбетов.

«Айгуль» разработана для использования в виртуальной реальности, предоставляя пользователям возможность взаимодействовать с ассистентом в полностью погружающей среде.

Благодаря искусственному интеллекту, «Айгуль» способна адаптироваться к уникальным потребностям каждого пользователя.

- В рамках комплекса также существуют опции подключения отслеживания психологического состояния военнослужащих. Система отслеживает психофизиологические параметры военнослужащего во время прохождения тренировки через биометрические датчики и поведенческий анализ. Помогает выявить уровень стресса, эмоциональную устойчивость и способность принимать решения в критических ситуациях, - отмечает директор по развитию Василий Терентьев.

Стоит отметить, что учебные модули и результаты прохождения тестов могут быть интегрированы с системами управления для отслеживания прогресса в личном деле военнослужащего.

После завершения тестирования «Айгуль» предоставляет детализированную обратную связь о морально-психологическом состоянии военнослужащих.

Проект вызвал интерес благодаря своему потенциалу повысить эффективность психологической работы, расширить охват и устранить субъективность диагностики в силовых структурах.