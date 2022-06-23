Прежде всего – контроль

За последние пять лет государственные безвозмездные гранты доказали свою эффективность как один из инструментов в обеспечении занятости и повышении уровня благосостояния населения.

Благодаря средствам, выделяемым по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», тысячи жителей региона смогли начать собственный бизнес и заметно улучшить финансовое положение своей семьи. Некоторые из них перестали быть получателями адресной социальной помощи и государственных пособий, стали самостоятельными. Деньги на воплощение в жизнь самых разнообразных бизнес-идей стали выдавать в пилотном режиме на следующий год пос­ле запуска программы, в ­2017-м. Возможность открыть свое дело при поддержке государства воодушевила многих, и это направление программы нашло широкий отклик среди местного населения.

Получателями грантов стали безработные, плательщики единого совокупного платежа, а также индивидуальные предприниматели со сроком оформ­ления статуса до одного года, прошедшие обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». Прежде чем получить сумму в размере 200 МРП, претенденты на получение господдерж­ки должны были подготовить бизнес-план и защитить его перед специально созданной комиссией.

И самое главное – средства государственных грантов предоставлялись строго по целевому назначению. К примеру, для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, скота, птицы, саженцев, семян, оплаты аренды помещений для реализации бизнес-проекта участника программы на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве аренды, пользования или доверительного управления.

За все время реализации программы в регионе гранты получили 16 956 человек на общую сумму 9,2 млрд тенге. В основном это молодежь в возрасте до 29 лет (41%), а также малообеспеченные и многодетные семьи (39%). Примечательно, что большинство из них – жители сельской местности, поэтому и направление деятельности у многих (74%) связано преимущественно с разведением крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. Ими закуплено около 62,4 тыс. голов домашних животных, благодаря которым сельчане смогли получить 37,8 тыс. тонн молока и произвести 3,9 тыс. тонн кумыса. Другим деньги нужны были для приобретения птиц и кроликов, различного оборудования, орудий труда, инвентаря, теплицы, рассады, аренды помещений…

– В прошлом году программа «Еңбек» была завершена. Теперь все меры занятости, в том числе по предоставлению безвозмездных грантов, будут проводиться в рамках Нацио­нального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, – сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. – С начала этого года правила и условия предоставления грантов несколько изменились. Теперь они предназначены только для молодежи от 18 до 29 лет и представителей социально уязвимых слоев, в том числе для малообеспеченных и многодетных семей, получающих соответствующие пособия, переселенцев, кандасов, людей с ограниченными возможнос­тями, а также лиц, получающих пособие по воспитанию детей-инвалидов. Кроме того, в соответствии с поручением Президента, размер гранта увеличен с 200 до 400 МРП. Целевое использование грантов осталось прежним.

Схема получения средств тоже не изменилась. Претендент, соответствующий условиям получения гранта, с сертификатом обучения основам предпринимательства должен подать заявку с ЭЦП-ключом на портале www.business.enbek.kz, подготовить свой бизнес-план и защитить его перед специально созданной комиссией.

В текущем году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы по Жамбылской области запланировано выдать гранты на общую сумму 3,3 млрд тенге. Их обладателями станут 2 630 человек. На начало июня 166 человек из Тараза, а также Байзакского, Меркенского, Сарысуского и Шуского районов получили гранты на сумму 203,4 млн тенге.

– В связи с прекращением процесса предоставления грантов со стороны Министерства труда и социальной защиты населения в начале мая работы, согласно плану финансирования, в остальных районах еще не начаты. Со стороны республиканского ведомства разрабатываются новые правила предоставления грантов, после утверждения которых соответствующие работы будут возобновлены, – проинформировал Еркин Келесов.

Между тем, чтобы гранты принесли ожидаемые плоды, необходимо приложить немало усилий. К сожалению, за пос­ледние пять лет не все оказались готовы к этому. Некоторые попытались воспользоваться полученными деньгами по собственному усмотрению, а не направить их на реализацию заявленного проекта. В ходе проверок они были выявлены.

Как сообщил руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Галижан Мейрманов, их оказалось не так много по сравнению с общим чис­лом участников программы – не более 15 человек. Но все же это недопустимо. На сегодняшний день все они добровольно вернули государственные деньги в казну. Хотя были случаи, когда дело доходило до подачи судебного иска. Но, узнав об этом, люди предпочли быстро возвратить все средства, чем иметь проблемы с законом. Эти деньги затем передали другим желающим заняться своим бизнесом. Поэтому все выделенные средства освоены стопроцентно.

Но по-прежнему остается главная загвоздка – отсутствие законодательной нормы, позволяющей контролировать процесс.

– Мониторинг целевого использования грантов возложен на центры занятости населения, но не разработана методика и алгоритм ведения мониторинга оператором программы. У нас отсутствуют полномочия проверять получателей грантов на предмет целевого использования средств и других требований, – отмечает Галижан Мейрманов. – Именно по этой причине были случаи возврата денег. Сегодня проверять гранто­получателей могут только фискальные органы. Недавно предварительно обсуждены новые правила. Надеемся, что ситуация изменится, и конт­роль будет закреплен законодательно.