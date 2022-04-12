Глава государства принял акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о развитии региона за три месяца 2022 года, исполнении его поручений и планах на предстоящий период.

По словам акима, объем привлеченных в область инвестиций достиг 63,1 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 100,5 млрд тенге и создание свыше тысячи рабочих мест. К 2025 году намечено реализовать 75 инвестиционных проектов.

Главе государства сообщили, что в 2022 году в Жамбылской области будет построено 810 тысяч квадратных метров жилья, 25 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, еще 17 сел предстоит газифицировать.

Кроме того, предусмотрено увеличение посевных земель на 9,2 тысячи гектаров и обновление сельскохозяйственной техники. В соответствии с поручениями Президента на постоянной основе осуществляется контроль цен на социально значимые товары.

Нуржан Нуржигитов также доложил о работе завода по производству иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский и строительстве производственного цеха BSL-3.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по сдерживанию цен, увеличению доходов населения, привлечению инвестиций и активизации эффективной реализации государственных программ.