Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Глава государства принял акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о развитии региона за три месяца 2022 года, исполнении его поручений и планах на предстоящий период.

По словам акима, объем привлеченных в область инвестиций достиг 63,1 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 100,5 млрд тенге и создание свыше тысячи рабочих мест. К 2025 году намечено реализовать 75 инвестиционных проектов.

Главе государства сообщили, что в 2022 году в Жамбылской области будет построено 810 тысяч квадратных метров жилья, 25 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, еще 17 сел предстоит газифицировать.

Кроме того, предусмотрено увеличение посевных земель на 9,2 тысячи гектаров и обновление сельскохозяйственной техники. В соответствии с поручениями Президента на постоянной основе осуществляется контроль цен на социально значимые товары.

Нуржан Нуржигитов также доложил о работе завода по производству иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский и строительстве производственного цеха BSL-3.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по сдерживанию цен, увеличению доходов населения, привлечению инвестиций и активизации эффективной реализации государственных программ.

 

Популярное

Все
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Что даст децентрализация Казахстану
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Замглавы ДП Алматы ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды Mudarabah Capital
Главные события европейского футбола – обзор
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Президент , Спорт
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Президент
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных п…
Президент , Указы и распоряжения , Политика
Данияр Есин освобожден от должности заведующего Ситуационны…
Президент , Политика
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021