Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой

Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Мадина Абылкасымова отчиталась об итогах развития финансового рынка за 2024 год. По ее словам, банковский сектор сохраняет стабильность. Активы банков с начала 2024 года выросли на 19,7% до 61,6 трлн тенге. Кредитование экономики увеличилось на 20,9% до 33,8 трлн тенге. Уровень неработающих активов банков сохраняется на низком уровне менее 3,1%.

Агентством завершена ежегодная надзорная оценка 21 банка, оценка качества активов и стресс-тестирование 11 банков с охватом 85% активов банковской системы. Обеспечен досрочный возврат государственной поддержки на сумму 400 млрд тенге.

Она сообщила о том, что приняты законодательные поправки по развитию рынка стрессовых активов и запущена первая цифровая платформа по продаже стрессовых активов. Для усиления конкуренции в банковский сектор привлечены иностранные банки из Южной Кореи, Катара и ОАЭ.

Мадина Абылкасымова проинформировала о кредитовании реального сектора и субъектов бизнеса. В 2024 году кредиты бизнесу увеличились на 16,3% до 13,1 трлн тенге, при этом бизнесу выдано новых займов на сумму 18,2 трлн тенге. По поручению президента в целях снижения закредитованности населения в июне 2024 года принят закон по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков. Реструктурирована, частично или полностью прощена проблемная задолженность 614 тысяч граждан на сумму 210 млрд тенге.

Она доложила, что разработан новый пакет законодательных поправок для защиты граждан от финансового мошенничества. А также представила итоги цифровизации на рынке страхования. Разработана модель обязательного страхования жилого имущества граждан от катастрофических рисков; разработаны проекты законов о кредитных рейтинговых агентствах и об инвестиционных и венчурных фондах.



Касым-Жомарт Токаев поставил перед агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, дальнейшему расширению кредитования реального сектора, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг.