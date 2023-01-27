Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны

Главе государства представили информацию о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главе государства была представлена информация о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год.

Акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.

Женис Касымбек отчитался о реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.

Глава государства также был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция «Туран» позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.