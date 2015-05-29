Спорт
Президент ФИФА признал свою ответственность за сложившуюся ситуацию
Талгат Исенов
Зепп Блаттер согласился с тем, что он, как президент ФИФА, несет ответственность за сложившуюся сейчас вокруг федерации ситуацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eurosport.ru.

"В наших лозунгах о футболе и ФИФА мы говорим о развитии. Мы дважды назначили и подтвердили место проведения чемпионатов 2018 и 2022 годов. 2 декабря 2010 года здесь, в Цюрихе, принимались решения в отношении обоих Кубков мира. Если бы были определены две другие страны, то проблем бы было, наверное, меньше, но это уже история. Для того чтобы мир стал лучше, нужно что-то делать, – сказал Блаттер. – Я готов согласиться с тем, что президент ФИФА несет ответственность за все. Нужно говорить об ответственности, но каким образом привлечь к ответственности всех? Это невозможно".

На конгрессе ФИФА сегодня должны пройти выборы нового главы организации.

Напомним, что в 2010 году Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно.

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело, которое проистекает из данных отчета экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

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