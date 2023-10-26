Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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1 ноября 2023 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать лидеры государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.