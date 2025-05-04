Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире

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Он побил предыдущие рекорды Зеленского и Лукашенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Getty images

46-летний Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая длилась почти 15 часов, сообщил его офис. Он приурочил ее ко Всемирному дню свободы прессы. Глава островного государства начал свой марафон по общению с прессой 2 мая в 10.00 по местному времени и закончил около полуночи в тот же день. Президент Мальдив отвечал на вопросы журналистов 14 часов и 54 минуты "с короткими перерывами на молитвы", сообщил его офис в заявлении, подчеркнув, что это новый мировой рекорд.

В октябре 2019 года Национальное агентство рекордов Украины заявляло, что 14-часовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского побила предыдущий рекорд белорусского правителя Александра Лукашенко, который составлял порядка семи часов, напоминает агентство AFP.

Предшественник Муиззу, экс-президент Мохамед Нашид, отметился другим достижением, проведя в 2009 году первое в истории подводное заседание кабинета министров в аквалангах. Это было сделано для привлечения внимания к угрозе повышения уровня моря, которое может затопить Мальдивы, состоящие из 1192 разбросанных по экватору миниатюрных островов.

#президент #рекорд #пресс-конференция #Мальдивы

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