Президент наградил спасшего заложницу мужчину

Общество,Президент
138

Соответствующий указ опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью «Ерлігі үшін».

7 марта в аэропорту Алматы неизвестный взял в заложницы работницу аэропорта. Он угрожал ножом. Его обезвредил прохожий мужчина, который ловко вырвал нож из рук преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный - 67-летний житель города Алматы.


 

#Токаев #награда #аэропорт

Популярное

Все
Путь творчества – путь новаторства
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Казахстан на пути к гендерному равенству
Грибной сезон круглый год
Награду имени академика Н. Базановой вручили ученым страны
Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу
Сделать казахский язык модным
По зову сердца
Объявлена победительница фотоконкурса «Шекара аруы-2025»
Возраст не помеха
О нашем, о женском
Хранить не только в памяти
«Кибернадзор» в действии
Ученый мирового масштаба
За каждой победой – большой труд
ГРП – где работать престижно
Здесь вас поймут
Женская энергия рушит стереотипы
Путь к успеху в мужских профессиях
В приоритете работающая молодежь
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Молодые ученые на особом счету
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
Переговоры США и Украины провалились
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов
Европротокол в законе
В приоритете - здоровье матери и ребенка
Достойный пример Каныбека Патсаева
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
1 марта в стране отмечают День благодарности
Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS
Как на Масленой неделе…
Спешите делать добрые дела!
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

Глава государства посетил праздничный концерт
Как дружат женщины
Аида Балаева предложила внедрить новый системный подход для…
Партия AMANAT будет развивать женское лидерство среди студе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]