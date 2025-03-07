Президент наградил спасшего заложницу мужчину

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Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью «Ерлігі үшін».

7 марта в аэропорту Алматы неизвестный взял в заложницы работницу аэропорта. Он угрожал ножом. Его обезвредил прохожий мужчина, который ловко вырвал нож из рук преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный - 67-летний житель города Алматы.



