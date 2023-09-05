Президент ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса

Главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На развернутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод «Семей инжиниринг» продемонстрировал восстановительный ремонт поврежденной бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.

Компания NavyCo (Астана) представила полевой обменный фонд агрегатов для ремонта бронетехники. Свои возможности по сборке и восстановлению боевой техники показали предприятия «КамАЗ Инжиниринг» (Кокшетау) «Авиаремонтный завод №405» (Алматы).

На выставке также была представлена продукция совместной казахстанско-турецкой компании «Казахстан Aselsan инжиниринг» (Астана), ТОО «Восток Полимер Снаб» (Оскемен), ТОО Universal-Build (Алматы), ИП Energy General (Алматы) и других предприятий.

Президенту были продемонстрированы возможности бронемашины АRMA турецкой компании Otakar в преодолении водных преград.

Ознакомившись с выставкой, глава государства отметил важность наращивания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.