Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность

«В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. По моему поручению республиканский штаб во главе с премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается. Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана!» – написал глава государства в социальной сети Instagram.