Президент подписал поправки по вопросам дипломатической службы

Текст закона публикуется в печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию».

Текст закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что законом предлагается наделить правительство компетенцией по утверждению порядка отчуждения государственного имущества, закрепленного за органами дипломатической службы, находящегося за пределами Республики Казахстан.

Наряду с этим, учитывая специфику деятельности МИД РК, к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять лиц, ранее занимавших должности в международных организациях.

Кроме того, есть нормы, нацеленные на защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях.