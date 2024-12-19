Дипломатам предоставят дополнительные соцгарантии и возможности продвижения по службе

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом предлагается наделить правительство компетенцией по утверждению порядка отчуждения государственного имущества, закрепленного за органами дипломатической службы, находящегося за пределами Республики Казахстан.

Наряду с этим, учитывая специфику деятельности МИД РК, к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять лиц, ранее занимавших должности в международных организациях. Поскольку, сотрудники МИД РК, помимо работы в центральном аппарате и загранучреждениях нашей страны, направляются на работу в международные организации, где также представляют Республику Казахстан и отстаивают ее интересы.

Кроме того, предложены нормы, нацеленные на защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях. Таким образом, персонал дипломатической службы по окончанию работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу в международную организацию, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИД РК, без проведения конкурсного отбора в течение трех месяцев со дня освобождения от должности в международной организации.

«При этом данная норма не будет распространяться на лиц, занимавших непосредственно до назначения на работу в международную организацию политическую государственную должность», - отмечено в заключении.

Также в целях применения единого подхода к назначению руководителей загранучреждений, предлагается наделить министра иностранных дел полномочием по продлению срока непрерывной работы генеральных консулов.

Ранее депутатами предложено изменить выплаты дипломатическим служащим за знание иностранных языков. Согласно действующему законодательству, знание иностранных языков обязательно при поступлении на дипломатическую службу, поэтому выплаты будут осуществляться только за знание редких языков. Данное изменение также направлено на экономию средств республиканского бюджета.

Предусматривается исключение планирования заключения международных договоров Республики Казахстан. Предлагается оптимизировать данный процесс за счет внедрения электронной системы управления международными договорами, позволяющей осуществлять ряд административно-технических действий.

Также депутатами внесены поправки, направленные на устранение правовых пробелов, приведение в соответствие с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и реализацию постановления Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года №7.

В частности, уточнен порядок поступления на службу в органы дипломатической службы и прекращения трудовых отношений, а также исключен бессрочный запрет поступления на дипломатическую службу граждан, уволенных по отрицательным мотивам.