Президент подписал закон о госслужбе

Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О государственной службе Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Документ направлен на реализацию Плана нации – "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и на профессионализацию государственного аппарата".
Ранее Назарбаев наложил вето на этот закон, не согласившись с некоторыми его положениями, в частности, касательно сроков пребывания на госслужбе.
"Хватит, 25 лет всех держали, тащили – надо уходить. Есть конкретный срок выхода у каждого, сейчас никто не хочет уходить. Я знаю, сколько таких сидит по всему Казахстану на всех уровнях. Это должно распространяться и на политических госслужащих. Единственным исключением мы просим в законе предусмотреть ряд должностей политгосслужащих, назначаемых Президентом, срок выхода которых Президент по своему решению может продлить от одного до пяти лет, а может и не продлить", – заявил ранее Назарбаев.
В целом, документ нацелен на обеспечение открытого конкурсного отбора, карьерное продвижение на основе компетентности, установление оплаты труда по результатам.