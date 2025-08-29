Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» отметил важность правового воспитания детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей.

- По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» («Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Поэтому действия граждан, умышленно нарушающие законы, любые посягательства на общественный порядок и стабильность непременно получат правовую оценку. Необходимо усилить правовое воспитание в школах и высших учебных заведениях. Законы нужно разъяснять детям простым и понятным языком. Соответствующая работа должна проводиться через средства массовой информации и социальные сети. Большое влияние на правосознание молодежи оказывает и воспитание в семье. Об этом нельзя забывать, - говорит Глава государства.

По его словам, родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так мы вырастим законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права.«Закон и Порядок» – это важнейший принцип строительства Справедливого Казахстана», добавил он.