Президент поручил усилить работу по правовому воспитанию в школах и вузах

Президент
178

Касым-Жомарт Токаев на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» отметил важность правового воспитания детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подчеркнул, что родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей.

-  По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» («Без порядка нет государства. Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Поэтому действия граждан, умышленно нарушающие законы, любые посягательства на общественный порядок и стабильность непременно получат правовую оценку. Необходимо усилить правовое воспитание в школах и высших учебных заведениях. Законы нужно разъяснять детям простым и понятным языком. Соответствующая работа должна проводиться через средства массовой информации и социальные сети. Большое влияние на правосознание молодежи оказывает и воспитание в семье. Об этом нельзя забывать, - говорит Глава государства.

По его словам, родители, школа и государство должны сосредоточить все внимание на воспитании детей. Только так мы вырастим законопослушное поколение, уважающее не только свои, но и чужие права.«Закон и Порядок» – это важнейший принцип строительства Справедливого Казахстана», добавил он.

#дети #президент #школа #воспитание

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Хранить раритеты – почетная миссия
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Шел солдат, преград не зная
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Шпаргалочки на память
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
Проезд сделали бесплатным
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Президент - об инфраструктуре: Казахстан вступил в новый эт…
Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зр…
Токаев наградил ряд казахстанцев
«Такого в Казахстане еще не было»: Токаев – о семилетнем пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]