Президент посетил промышленный тепличный комплекс в Алматинской области

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область глава государства посетил тепличный комплекс ТОО Lst Agro, специализирующийся на выращивании томатов и рассады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Общая площадь тепличного комплекса достигает 7 гектаров, производительность – 3 650 тонн томатов в год. Сумма привлеченных инвестиций составляет 5,2 млрд тенге. Осуществляется государственная поддержка комплекса через фонд «Даму».

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии действуют системы капельного орошения, туманообразования и производства углекислого газа. Управление климатическим, оросительным и энергетическим оборудованием в тепличном комплексе полностью автоматизировано и осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Также здесь внедрены современные технологии очистки воды.

Благодаря применению передовой голландской системы выращивания томатов компания смогла добиться многократного увеличения урожайности и высокого качества продукции, большая часть которой идет на экспорт.

В ходе посещения комплекса глава государства ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.

После главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президенту был презентован генеральный план города Конаева.

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