Уникальный водный променад построят в Конаеве – Токаеву презентовали генплан города

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область глава государства прибыл в Конаев, где ему был презентован генеральный план города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщила главе государства директор ТОО «Урбостиль» Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения – 200 тысяч человек.

Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка «Жана-Иле». Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Планируется создать более 20 тысяч рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тысяч человек.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал главе государства проект благоустройства общественной набережной.

Как доложил аким, начата реализация уникального проекта – водного променада длиной в 1 тысячу метров с перспективой расширения до 3 тысяч метров.

Глава региона в ходе встречи уделил особое внимание цифровизации региона.

Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному Интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.

В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе осуществляется установка 412 камер видеонаблюдения. Важной частью данных инициатив является создание интегрированной системы безопасности в школах Алматинской области. В рамках проекта в 125 школах области будет установлено 4 тысячи камер, связанных с центром оперативного управления. Эта платформа позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и создать благоприятную образовательную среду.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.

После главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

#город #Токаев #президент #Алматинская область #рабочая поездка #Генплан #Конаев

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