Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики
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Праздничное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
На концерте выступили известные деятели культуры Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Айгуль Улкенбаева, Димаш Кудайберген и другие, а также хореографические группы, симфонический оркестр.