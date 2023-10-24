Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики

Праздничное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера»

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На концерте выступили известные деятели культуры Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Айгуль Улкенбаева, Димаш Кудайберген и другие, а также хореографические группы, симфонический оркестр.