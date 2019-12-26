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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам ЖКХ
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст закона публикуется в печати.

Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вносятся изменения и дополнения в гражданский, земельный, экологический, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, кодекс о налогах и других обязательных в бюджет, кодекс о недрах и недропользовании, а также в 21 закон.

Вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками жилых и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня.

Нормы закона направлены на повышение прозрачности деятельности органов управления и обеспечение контроля со стороны собственников помещений за органом управления объектом кондоминиума, а также улучшение взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.

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