Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам ЖКХ
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Текст закона публикуется в печати.
Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вносятся изменения и дополнения в гражданский, земельный, экологический, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, кодекс о налогах и других обязательных в бюджет, кодекс о недрах и недропользовании, а также в 21 закон.
Вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками жилых и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня.
Нормы закона направлены на повышение прозрачности деятельности органов управления и обеспечение контроля со стороны собственников помещений за органом управления объектом кондоминиума, а также улучшение взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.