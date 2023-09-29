Президент РК пригласил компанию STADA к совместным исследованиям и разработкам

Глава государства в Берлине (Германия) провел встречу с вице-президентом компании STADA Group Кристосом Галлисом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания STADA входит в тройку лидеров на рынке Казахстана в сегменте потребительских товаров для здоровья. По его словам, ярким примером успешного и динамично развивающегося сотрудничества является открытие офиса компании в Алматы.

Президент акцентировал внимание на том, что в Казахстане ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера.

По мнению главы государства, перед STADA открываются широкие возможности для объединения усилий с национальным холдингом QazBioPharm в области исследований и производства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил немецкую компанию к проведению совместных исследований и разработок, организации производства, обмену опытом и повышению квалификации специалистов.

В свою очередь Кристос Галлис выразил заинтересованность в углублении сотрудничества и подчеркнул готовность компании изучить возможности инвестирования в медицинские проекты и программы в Казахстане.

STADA является одним из ведущих производителей высококачественных лекарственных средств. Компания реализует свою продукцию в 120 странах мира.