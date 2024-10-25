Президент России поздравил Токаева с Днем Республики

Россия , Политика
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По случаю праздника Владимир Путин направил телеграмму поздравления президенту Казахстана передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал посольства России в Казахстане

Фото: Акорда

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана - счастья и процветания.
 

#Токаев #Россия #Путин #День Республики

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