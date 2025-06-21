Пашинян посетил Стамбул по приглашению Эрдогана. Историческая встреча прошла на фоне продолжающихся вторую неделю взаимных атак Израиля и Ирана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Mustafa Kamaci/TUR Presidency/Anadolu Agency/IMAGO

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в управлении коммуникаций главы турецкого государства в соцсети X.

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал произошедшее историческим событием, заявив, что это "первый визит руководителя Армении в Турцию на подобном уровне". В 2023 году Пашинян уже посетил Турцию - он приехал в Анкару на инаугурацию Эрдогана. По утверждению Еревана, нынешний визит был необходим как для нормализации отношений с Турцией, с которой у Армении нет дипломатических отношений, но и для урегулирования конфликта с Баку.

В ходе встречи во дворце Долмабахче турецкий президент указал и на контакты с другими лидерами, чтобы снизать риски на Ближнем Востоке на фоне взаимных атак Израиля и Ирана. Последний граничит как с Турцией, так и с Арменией. Анкара использует все дипломатические средства для установления стабильности не только на Кавказе, но и во всем регионе, приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул важность консенсуса, достигнутого в ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией. Участники встречи в Стамбуле также затронули проблему мирного процесса на Южном Кавказе.

"В Стамбуле состоялся обстоятельный обмен мнениями с президентом Эрдоганом. Обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, региональную динамику и важность устойчивого диалога", - в свою очередь написал в соцсети X Никол Пашинян. "Армения по-прежнему привержена построению мира и стабильности в нашем регионе", - добавил он.

В пресс-службе армянского правительства сообщили, что стороны обсудили, среди прочего, также и вопрос армяно-азербайджанских отношений.

Турция и Армения, взаимодействие которых оставалось напряженным с 1993 года на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, до сих пор не восстановили дипотношения в полном объеме, напоминает агентство dpa.

Кроме того, Анкара продолжает отрицать геноцид армян в Османской империи в 1915-1922 годах.

Как отмечает телекомпания BBC, на данном этапе правительство Пашиняна хочет отвязать сближение Еревана и Анкары от процесса по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и развести эти две темы.

