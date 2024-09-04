Президент в значительной степени полагается на депутатский корпус – спикер Мажилиса

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, открывая первое в сессии пленарное заседание палаты, выразил готовность депутатского корпуса законодательно поддержать обозначенные в Послании главы государства задачи, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото из архива пресс-службы Мажилиса

Он отметил, что президент в значительной степени полагается на депутатский корпус и доверяет ему в решении множества вопросов.

«Это также подтверждает правильность и действенность формулы президента: «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство». Мы видим, что многие вопросы, затронутые в Послании, требуют законодательной поддержки», - сказал спикер.

Так, считает глава палаты, назрел вопрос принятия нового закона о деятельности банков, пересмотра налоговой системы страны. 

«Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год, что позволит нам тщательно его рассмотреть, не торопясь.Самое главное, мы сможем детально проработать Кодекс вместе с экспертами, специалистами и предпринимателями. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. В этом вопросе нас ждет огромная работа, в которую должны быть вовлечены все депутаты и все фракции», - отметил Кошанов.

Кроме того, продолжится работы в рамках Указа президента «О мерах по либерализации экономики». 

«Во время принятия закона «О государственных закупках» мы обсуждали этот вопрос. Теперь пришло время снова вернуться к нему. Нам необходимо на законодательном уровне утвердить оптимальную политику управления государственными предприятиями. В этой сессии мы продолжим работу по совершенствованию законодательства, направленного на возврат активов. Возвращенные средства и активы должны работать на благо народа Казахстана. Вложение этих средств в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это – твердая позиция президента, которую мы должны закрепить нормативно», - отметил спикер.

Он напомнил, что  значительная часть Послания основывается на реальных потребностях и запросах общества. 

«Мы встречались с населением в регионах и знаем, что вопросы, поднятые президентом, действительно волнуют людей. Среди них увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и гибели людей в результате аварий, учащение случаев незаконных действий в армии, не соответствующих уставу, проблема употребления наркотиков, несмотря на ужесточение законодательства, повсеместные случаи мошенничества, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Эти вопросы нам, как депутатам, предстоит решать. Нам необходимо совместно с государственными органами продолжить работу, направленную прежде всего на соблюдение законов и правопорядка», - говорит Кошанов.

Среди стоящих перед парламентом задач – обеспечение законов объявленного главой государства 2025 года Годом рабочих профессий. 

«Это важный шаг, так как в стране остро не хватает инженеров, строителей, биологов, ветеринаров, специалистов в сфере водных ресурсов. Нам нужны кадры, которые будут строить заводы, дороги и дома. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос поддержки таких работников на законодательном уровне. Я считаю, что в будущем следует провести правительственный час, посвященный этой теме. Также стимулирующим фактором станет учреждение государственной награды для представителей этих профессий. Мы, депутаты, будем поддерживать эту идею президента на законодательном уровне», - подчеркнул глава палаты.

Продолжится работа по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. 

«В стенах Мажилиса уже подготовлен законопроект по развитию искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется его обсуждение. Этой осенью мы рассмотрим законопроекты по вопросам кибербезопасности и Цифрового кодекса. Все эти документы создадут правовую основу для дальнейшей цифровизации всех сфер экономики и обеспечения прозрачности управленческих процессов», - сказал Кошанов.

Кроме того, спикер отметил необходимость консолидации общества по вопросу строительства атомной электростанции.

«Это действительно прорывной проект, о чем свидетельствует успешный международный опыт. Но для окончательного решения этого вопроса необходимо объединение всего общества. 6 октября на референдуме народ примет решение. Я уверен, что все депутаты поддержат эту прагматичную идею Президента и донесут ее до широкой общественности», - сказал председатель Мажилиса.

#мажилис #Кошанов

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