Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении на торжественной церемонии Президент отметил, что Равиль Чердабаев пользуется особым уважением в обществе за активное участие в общественной жизни и значительный вклад в укрепление нашей государственности.

– Вы внесли весомую лепту в развитие нефтегазовой отрасли. Будучи министром, акимом области и депутатом, Вы добросовестно служили интересам страны. Работая на дипломатическом поприще, Вы содействовали укреплению международного авторитета нашей страны. Вы являетесь автором ряда научных работ, посвященных добыче нефти. Как говорят: «Еңбегімен ер сыйлы» («По труду и почет»). Ваш трудовой путь служит примером для подрастающего поколения, – подчеркнул Глава государства.

Затем Касым-Жомарт Токаев остановился на заслугах Серика Токпанова – известного врача, «хирурга с золотыми руками», посвятившего всю свою сознательную жизнь укреплению здоровья нации.

– Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом – значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Равиль Чердабаев и Серик Токпанов выразили признательность Президенту за то, что были отмечены высокими государственными наградами.