Президент выразил соболезнования родным и близким академика Серика Кирабаева

Президент
Фото: inform.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук Серика Смаиловича Кирабаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

"Серик Смаилович прожил нравственную жизнь, которую полностью посвятил развитию отечественной науки. Неоценима его роль в изучении казахской литературы и продвижении нашего национального достояния. Серик Смаилович стал автором многих работ, монографий и учебников, а также внес значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ великого учителя Серика Смаиловича, оставившего богатое научное наследие, навсегда останется в памяти народа", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

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