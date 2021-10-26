Президент выразил соболезнования родным и близким академика Серика Кирабаева

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук Серика Смаиловича Кирабаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
"Серик Смаилович прожил нравственную жизнь, которую полностью посвятил развитию отечественной науки. Неоценима его роль в изучении казахской литературы и продвижении нашего национального достояния. Серик Смаилович стал автором многих работ, монографий и учебников, а также внес значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ великого учителя Серика Смаиловича, оставившего богатое научное наследие, навсегда останется в памяти народа", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
"Серик Смаилович прожил нравственную жизнь, которую полностью посвятил развитию отечественной науки. Неоценима его роль в изучении казахской литературы и продвижении нашего национального достояния. Серик Смаилович стал автором многих работ, монографий и учебников, а также внес значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ великого учителя Серика Смаиловича, оставившего богатое научное наследие, навсегда останется в памяти народа", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.