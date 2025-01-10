Президент выразил соболезнования родным и близким Мухтара Магауина

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Мухтар Муканулы был выдающимся мастером слова, внесшим значительный вклад в расширение горизонтов казахской литературы и истории. Он неустанно трудился во имя обогащения духовного бытия и расширения представлений о прошлом нашего народа. Его художественные произведения, исторические труды, очерки и мемуары нашли широкий отклик в сердцах читателей. Яркий образ Мухтара Муканулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое творческое наследие, навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.

В 1997 году мэтр казахской литературы, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром».

Премию Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.