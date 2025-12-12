В ходе выступления на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку урегулирования конфликтов в ряде регионов, сообщает Kazpravda.kz

Президент Казахстана считает важным, чтобы крупные державы проявив политическую волю, призвали государства – члены ООН приступить к масштабному диалогу.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.

– Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войны, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и США в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира, – отметил Глава государства.

Далее он высказался в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах.

– Приветствуем подписание соглашения по ситуации и на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе. При этом Казахстан выступает за создание суверенного Палестинского государства как важнейшего фактора урегулирования этого поистине затяжного военно-политического кризиса. На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией Совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе, – сказал он.

