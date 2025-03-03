Президента Казахстана поздравляют по случаю начала священного месяца Рамазан

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главу нашего государства поздравили: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев; король Саудовской Аравии, хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд; наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд; президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян; вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум; король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн; эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах; наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах; султан Омана Хайсам бен Тарик; президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси; король Марокко Мухаммед VI; король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа; президент Израиля Ицхак Герцог; генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха; генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.