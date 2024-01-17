Президентские реформы проложили путь к развитию гражданского общества – сенатор

фото: пресс-служба Сената

16 марта 2022 года на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучил программу комплексной модернизации политической системы страны, инициировав проведение масштабной конституционной реформы.

Суть конституционной реформы заключалась в переходе от суперпрезидентской» формы правления к государству, построенному по принципу «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», а также в усилении влияния парламента и маслихатов.

Одними из важных новелл конституционной реформы явились нормы по ограничению сроков полномочий президента с двух пятилетних на один семилетний срок, введенные Законом «О внесении изменений и дополнения в Конституцию, принятым парламентом в сентябре 2022 года.

В связи с данными новеллами в Конституцию была внесена также поправка о неизменности установленных Конституцией положений о том, что президент избирается сроком на семь лет, и одно и то же лицо не может быть избрано главой государства более одного раза.

Таким образом, норма об ограничении полномочий президента страны одним сроком без возможности повторного избрания стала неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена. Это позволит исключить политическое преимущество и даст возможность для усиления политической конкурентоспособности.

Как отметил глава государства, однократность срока семилетнего избрания будущих президентов поставит их перед необходимостью, не откладывая, решать стратегические общенациональные вопросы и «снизит риски монополизации власти».

Следует отметить, что в развитых странах с устоявшимися демократическими традициями и закрепившейся правовой и политической культурой, как правило, существуют четырех или пятилетние сроки полномочий президента с возможностью избираться еще раз, то есть всего на 8–10 лет.

В Конституциях ряда стран закреплен однократный срок выборов президента страны, без права избрания на следующий срок, например, в Албании (на 5 лет), Израиле (на 7 лет), Корее (на 5 лет с 1987 г.), Мексике (на 6 лет), Монголии (на 6 лет с 2019 г.) и других.

Кроме того, в результате конституционной реформы 2022 года введен запрет на членство президента Казахстана в политических партиях в период осуществления им своих полномочий. Указанная поправка коррелируется с пунктом 2 статьи 40 Конституции, где указано, что глава государства — символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Президент должен быть «арбитром» политического поля, сохранять в своих решениях политическую непредвзятость, действовать в интересах всех граждан страны, не отдавая предпочтений какой-либо партии. Внесение соответствующей поправки в Конституцию направлено на ограничение концентрации президентской власти, укрепление конкуренции на партийно-политическом поле.

Поправки, направленные на запрет участия президенту страны состоять в политических партиях, будут способствовать повышению политической конкуренции, создадут равные условия для развития всех партий и окажут положительный эффект на работу всего государственного аппарата.

Конституционные поправки установили также запрет для близких родственников президента занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Данный шаг направлен на ограничение возможности злоупотребления властью, использования ее в личных целях.

Исключено право президента отменять или приостанавливать акты акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также нормы, предусматривающие право освобождать от должности акимов районов и городов областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка и сельского округа.

Главой государства в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» была озвучена необходимость отхода от практики «ручного управления» путем исключения избыточных полномочий президента и предоставления акимам большей самостоятельности при принятии решений на местах. В то же время решения и распоряжения акимов могут быть отменены правительством либо вышестоящим акимом, а также в судебном порядке.

Данная реформа способствует росту самостоятельности и ответственности местных исполнительных органов и, в целом, повышению эффективности местного государственного управления.

В результате конституционной реформы введены также нормы, согласно которой президент предлагает не менее двух кандидатур на должность акимов области, городов республиканского значения и столицы. Назначение на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы проводится им с согласия депутатов соответствующих маслихатов.

Реализация механизма избрания акимов на альтернативной основе усиливает роль и влияние маслихатов, позволит лучшим образом учитывать интересы местного населения при принятии кадровых решений, повысит уровень взаимодействия между населением и госорганами.

Что касается принципа формирования Сената, то он не изменен и палату также образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Казахстана.

При этом в результате конституционной реформы «президентская квота» в Сенате сокращена с 15 до 10 депутатов, 5 из которых назначаются по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

В целом, сокращение «президентской квоты» в Сенате (наряду с увеличением числа сенаторов, избираемых из 3-х новых регионов) уменьшает возможности президента влиять на решения, принимаемые Парламентом и повышает ответственность высшего законодательного органа.

В рамках реализации политических реформ, инициированных главой государства были упрощены процедуры регистрации политических партий. В частности, в Законе РК «О политических партиях» упрощены требования к порядку регистрации политических партий.

Была сокращена численность инициативной группы при создании политической партии с 1 тыс. до 700 человек; количественный порог для регистрации политических партий сокращен с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

Количество представительств политических партий в регионах снижено с 600 до 200, увеличен срок проведения учредительного съезда (конференции) политической партии с 2 до 3 месяцев и изменен срок прекращения деятельности организационного комитета с 6 до 7 месяцев.

Подводя итоги, хочу отметить, что инициированные президентом страны политические реформы носят фундаментальный характер, поскольку они направлены на построение демократического, правового государства, укрепление правозащитных институтов, а также развитие конкурентной партийной системы и гражданского общества.

Также они проложили путь к демократизации политической системы, развитию гражданского общества и предоставляют возможность гражданам непосредственно участвовать в управлении государством.