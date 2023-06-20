О чем говорили президенты Казахстана и Германии в формате тет-а-тет

В Акорде состоялись переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайерем, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи федерального президента Германии. Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Германии. Затем в Восточном зале состоялись переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.

По завершении главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.