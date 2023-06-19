По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахстанско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ожидается, что федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе казахстанско-германского бизнес-форума.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании "Svevind".