Президенты Казахстана и Словении приняли Совместное заявление

Международное сотрудничество,Президент
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По итогам переговоров президенты Казахстана и Словении приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Словения в области образования и науки;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения о сотрудничестве в области туризма;

3. Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.

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