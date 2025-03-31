По итогам переговоров президенты Казахстана и Словении приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Словения в области образования и науки;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения о сотрудничестве в области туризма;

3. Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.