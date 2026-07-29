Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки

Фото: Акорда

Глава государства провел встречу с Президентом Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026» в качестве почетного гостя.

В ходе встречи президенты высоко оценили текущий уровень казахско-таджикских отношений, которые последовательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Подчеркнута важная роль регулярного политического диалога, а также активных контактов между правительствами и деловыми кругами двух стран.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.