При правительстве заработал Проектный офис по развитию города Алатау

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве состоялось первое заседание Проектного офиса по развитию города Алатау, который возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

«Глава государства поставил задачу ускорить темпы создания города Алатау. Распоряжением премьер-министра на этой неделе был создан Проектный офис. Он станет площадкой для принятия ключевых решений на базе проектного подхода с определением персональной ответственности по курируемым отраслям. Первые результаты по созданию города должны быть представлены ровно через 6 месяцев. Точка отсчета – сегодняшний день», — отметил Канат Бозумбаев. 

На заседании Проектного офиса участники определили основные направления работы: внесение необходимых изменений в законодательство и упрощение процедур для привлечения инвесторов.

«Одно из ключевых пожеланий иностранных инвесторов – предоставление услуг по принципу «одного окна», сопровождение и сервисная поддержка на протяжении всего инвестиционного цикла. Акимату Алматинской области и комитету по инвестициям МИД необходимо создать в Алатау соответствующую экосистему», — поручил вице-премьер.

Акиматом области определены якорные проекты, в том числе на резервной (промышленной) территории «Арна». В Алатау уже реализуются 10 инвестпроектов, ведутся переговоры с компаниями Dolce-Group, Hyundai Green Food и TBEA. В ближайшее время ожидается регистрация первых участников СЭЗ «Alatau». Запланирована поездка делегации Алматинской области в Китай, в том числе в Шэньчжэнь для встречи с потенциальными инвесторами.

#Правительство #Алатау #проектный офис

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