Прибыль от ветра 496 Антон ГАРИН

По теплоисточникам и электростанциям АО «Самрук-Энерго» созданы необходимые эксплуа­тационные запасы мазута и нормативный запас угля. В установленные сроки начат отопительный сезон в городах Алматы, Актобе и поселке Солнечный Павлодарской области. В соответствии с утвержденными графиками по энергопроизводящим организациям продолжаются плановые ремонтные работы 12 единиц основного оборудования. В том числе на ТОО «ЭГРЭС-1» производится капитальный ремонт энергоблока № 5, на АО «АлЭС» осуществляется ремонт 7 единиц оборудования: 4 котлов, 2 турбин и водогрейного котла. Работы планируется завершить в срок – до 31 октября.

Ремонтная кампания по энергопередающим организациям завершена на 100%. К осенне-зимнему периоду и повышенным нагрузкам готовы АО «АЖК», АО «ВК РЭК», АО «МРЭК». На Ерейментауской ВЭС мощностью 45 МВт, введенной в эксплуатацию в августе текущего года, фактическая выработка электроэнергии на 26 октября превысила 31,3 млн кВт/;ч. В минувшие выходные максимум нагрузки станции зафиксирован на уровне 43,5 МВт, что составляет 96,7% от установленной мощности. Данный показатель свидетельствует о достижении заданных параметров проекта и успешной опытно-промышленной эксплуатации оборудования.



