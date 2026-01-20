На двух турбинных трансформаторах электростанции 18 января произошел пожар. Аварийная приостановка нефтедобычи после аварии привела не только к экспортным потерям, но и к серьезным рискам в сфере энергетической безопасности. На Тенгизе фактически приостановилось и производство товарного газа.

При этом «Тенгизшевройл» обеспечивает около 20% всего объема сухого газа в Казахстане. Практически весь он поставляется на внутренний рынок через национальную компанию QazaqGaz.

Последствия не заставили себя ждать. Городской акимат сообщил, что из-за снижения поставок газа для основных энергопроизводящих предприятий региона, включая Атыраускую ТЭЦ, будут введены ограничения на электроснабжение.

Как отметили в акимате, «с 23 по 30 января 2026 года будет изменен режим работы уличного освещения. В целях экономии электроэнергии ночное освещение, находящееся на балансе городских служб ЖКХ, будет включаться с 21.00».

При этом на ряде центральных магистралей и улиц города система освещения продолжит функционировать в штатном режиме. Городские власти призвали жителей с пониманием отнестись к временным мерам и соблюдать повышенную осторожность при передвижении по дорогам в темное время суток.

Следует напомнить, что затяжные перебои с подачей газа и электро­энергии могут привести к серьезным последствиям для нефтедобывающего западного региона. Аналогичная ситуа­ция уже наблюдалась летом 2023 года, когда из-за аварии на Мангистауском АЭК последовали ограничения по электроэнергии. Тогда дочерние компании «КазМунайГаза» недополучили около 416 тыс. тонн нефти от запланированных объемов.

Что касается перспектив выпуска газа в регионе, то отмечается, что компания «Тенгизшевройл» является одним из крупнейших производителей голубого топлива в Казахстане, ежегодно поставляя около до 9 млрд кубических метров в газопроводную сеть республики. Кроме того, она производит более 1 млн тонн сжиженного газа в год.

В конце прошлого года «КазМунайГаз» анонсировало на Тенгизе строительство крупного предприятия мощностью переработки до 9,1 млрд кубометров сухого газа в год. Это является важным этапом развития отечественной нефтегазохимической отрасли. Также здесь будут вырабатывать пропан в объеме до 360 тыс. тонн. Данные фракции извлекаются из сухого очищенного газа, поступающего от «Тенгизшевройла».

Запуск производства намечен на конец 2028 года.