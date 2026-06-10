Дворец школьников вместо нового Центра экологии?

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От реконструкции – к неопределенности

В Шымкенте обсуждается судьба учреж­дения, которое многие поколения горожан знают как место, где детей учили не только любить природу, но и понимать ответственность за нее. Речь идет о КГУ «Центр экологии, краеведения и туризма» – организации дополнительного образования, ведущей свою историю с середины 50-х годов прошлого столетия.

Однако сегодня речь идет уже не просто о ремонте старых зданий. По информации руководства центра, вместо ранее обсуж­давшейся реконструкции и строительства современного экологического комплекса на его территории рассматривается снос существующих объектов и возведение здесь многопрофильного Дворца школьников. Именно это вызывает вопросы как у сотрудников центра, так и у многих его воспитанников и выпускников.

За семь десятилетий центр прошел путь от Станции юных натуралистов до современного учреждения допобразования. Сегодня здесь работают кружки экологического, туристического и крае­ведческого направлений, реализуются исследовательские проекты, ведется методическая работа со школами города.

Особую ценность представляет территория площадью почти один гектар, расположенная в центральной части Шымкента. Здесь находятся учебные участки, живой уголок, скалодром и площадки для практических занятий и экологических исследований.

– Для многих поколений горожан это место по-прежнему остается Станцией юных натуралистов. До сих пор люди звонят и спрашивают, работает ли она, – рассказывает директор Центра экологии, краеведения и туризма Улжан Камытбекова. – Многие сами когда-то здесь занимались и теперь хотят, чтобы по их стопам пошли дети и даже внуки. Я тоже приходила сюда школьницей, когда училась в 40-й школе.

На протяжении многих лет обсуж­далось строительство нового здания взамен построенного еще в 1954 году. По словам руководителя учреждения, вопрос модернизации материально-технической базы поднимался еще во времена Южно-Казахстанской области. Тогда даже взялись было за разработку ПСД. Но после разделения региона эта работа фактически остановилась.

– Мы годами поднимали вопрос строительства, – говорит Улжан

Камытбекова. – Уже дошли до разработки проектно-сметной документации. Весь коллектив, дети радовались тому, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Но после того как учреждение перешло в подчинение городского управления образования, процесс остановился.

Позже организация получила новый статус и стала Центром экологии, краеведения и туризма, объединив три направления дополнительного образования. При этом расширение деятельности требовало обновления инфраструктуры и создания современной материальной базы.

В 2023 году объект посещали представители городских властей. Изучался вопрос, представляет ли старое здание историко-культурную ценность или подлежит сносу.

Впоследствии были получены заключения о том, что объект не является памятником истории и архитектуры и при необходимости может быть демонтирован. При этом все обсуждения касались строительства нового специализированного центра, а не изменения его профиля.

Специфика или массовость?

По словам Улжан Камытбековой, вес­ной 2026 года она впервые услышала о том, что на территории центра может появиться многопрофильный Дворец школьников. Сначала, рассказывает она, представители строительных структур и управления образования изучали участок в рамках обсуждения проекта нового Центра экологии. Рассматривались варианты создания современной теплицы, ботанического сада, туристического блока, цифровых лабораторий. Однако позднее акцент сместился.

– Мне объяснили, что экологическое направление останется лишь одним из отделений большого комплекса, – утверж­дает Улжан Камытбекова. – Аргумент был таким: Дворец школьников сможет охватить гораздо больше детей. Но именно это и вызывает наибольшее беспокойство. Не все измеряется массовостью. У нас своя специфика работы. Мы не просто проводим кружки. Центр является ресурсной площадкой для более чем 140 школ города, организует экологические акции, семинары, исследовательские проекты, развивает направления экологии, краеведения и туризма, и со временем они могут оказаться на вторых ролях.

На территории центра расположены учебные грядки, живой уголок, коллекции растений, туристическая инфраструктура, включая скалодром. Более 700 школьников не только изучают экологию по учебникам, но и выращивают растения, ухаживают за ними, знакомятся с живой природой, учатся любить ее и беречь. Если на этой территории будет реализован другой проект, значительная часть такой инфраструктуры может исчезнуть.

Между тем Шымкент – один из самых быстрорастущих городов страны. Загрязнение воздуха, сокращение зеленых зон, проблемы обращения с отходами и необходимость экологического просвещения становятся частью городской повестки. На государственном уровне этим вопросам также уделяется повышенное внимание. В стране реализуется концепция «Таза Қазақстан», развиваются программы экологического воспитания и детско-юношеского туризма.

Так почему вместо развития специализированного экологического центра обсуждается его фактическое включение в структуру другого учреждения? Безусловно, городу необходимы современные дворцы школьников, инженерные лаборатории, творческие студии и цифровые пространства. Но обязательно ли создавать их за счет единственного в городе профильного Центра экологии, краеведения и туризма?

В городском управлении образования утверждают, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. «В настоящее время отсутствует подтвержденная информация о реализации данного проекта, а также о строительстве объекта. После принятия соответствующего решения будет предоставлена дополнительная информация», – сообщили в ведомстве в ответ на журналистский запрос.

Таким образом, официально судьба центра остается неопределенной. Однако сам факт обсуждения строительства на этом месте Дворца школьников уже ставит город перед выбором: еще один многопрофильный образовательный комплекс или самостоятельный центр, который на протяжении семидесяти лет занимается экологическим воспитанием детей? И главное – почему вообще необходимо выбирать между двумя проектами, каждый из которых важен для Шымкента?