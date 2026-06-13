Причин много, итог – один

Ситуация
Валентина Мелехова

Более чем на треть сократились в нынешнем году в Костанае темпы ввода жилья. И тому есть несколько причин.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во-первых, существенно снизилось финансирование строительства многоэтажных жилых домов из областного бюджета, составив 8,3 млрд против 13,5 млрд тенге в 2025-м. Кстати, в 2023-м и 2024-м на эти цели также выделялось больше денег – 13,2 млрд и 10,7 млрд тенге соответственно.

Разница в суммах ассигнований обусловлена долгостроями, которые и были завершены в эти годы. В общей сложности удалось ввести в эксплуатацию 24 многоэтажки.

– Долгое время мы не могли завершить строительство ряда домов по одной простой причине. Для компании-застройщика была утверждена смета в размере 145 тысяч тенге за квадратный метр. Но эта сумма никак не соответствовала реальной рыночной цене, которая на тот момент составляла уже 280 тысяч тенге, то есть в два раза больше. Поэтому пришлось корректировать проектно-сметную документацию, что повлекло дополнительные финансовые затраты, – пояснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Но сокращение финансирования из бюджета области – не главная причина, поскольку в основном в городе ведется строительство коммерческого жилья. Но и его объемы сократились из-за отсутствия свободных энергетичес­ких мощностей.

Еще одна беда – приостановка выдачи строи­тельным компаниям архитектурно-планировочных заданий, что, в свою очередь, стало следствием отсутствия планов детальной планировки (ПДП). Впервые с этой проблемой город столкнулся еще в начале 2023-го. С тех пор в областном центре успели разработать и утвердить всего восемь ПДП. В остальных микрорайонах эта работа пока поставлена на паузу, ибо Генеральный план Костаная нуж­дается в корректировке.

Как раз сейчас этим занимается проектная организация, выигравшая тендер. Ну а поскольку работа предстоит очень масштабная и кропотливая (предусматривается расширение города с перспективой на ближайшие 15 лет), завершить ее планируют лишь к весне следующего года. А значит, ожидать в скором будущем улучшения ситуации со сдачей
жилья не приходится.

#строительство #Костанайская область #сокращение #объем

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