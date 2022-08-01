Причины всплеска киберпреступности в Казахстане назвали в МВД

На динамику киберпреступности влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях. Об этом заявил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Жандос Суюнбай, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На динамику киберпреступности влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях. Также на резкий рост киберпреступности, в том числе интернет-мошенничества, повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии: граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет, не имея при этом знаний, как отличить реальные объявления от фейковых, граждане попадались на удочку преступников», – сообщил Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

Большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности, по его словам, сыграла также безработица как внутри страны, так и за ее пределами.

«Основная масса данного вида преступлений находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся в нашей стране. Эти лица оформляют счета в банках либо находят счета других граждан страны», – пояснил спикер.