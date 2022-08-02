Общество
Прием документов для оказания соцпомощи на оплату обучения в столичных вузах ведут в Нур-Султане

До 21 августа включительно столичное управление занятости и социальной защиты ведет прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ из социально уязвимых слоев населения предоставляется социальная помощь на оплату обучения в вузах города. На нее могут расчитывать: дети- сироты; выпускники детских домов; инвалиды с детства; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования).

Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда специальностям:

- Архитектура (BIM-менеджер проектировщик),
- Биотехнология,
- Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист),
- Геодезия и картография (web-картография),
- Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн),
- Дошкольное обучение,
- Землеустройство - Агроинженерия,
- Инженер КИПиА (контрольно -измерительные приборы и автоматизация),
- Инженер по обслуживанию газового оборудования,
- Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению),
- Инженер-электронщик,
- Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем), информационные технологии,
- Кинезитерапия,
- Общая медицина,
- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (Специалист по логистике),
- Педагогика и методика начального обучения,
- Педагогическое (Учитель математики, английского языка, истории, информатики, физики, изобразительного искусства, начальной военной подготовки),
- Казахский язык и литература,
- Русский язык и литература,
- Социальная работа,
- Специалист IT,
- Стоматология,
- Строительство (Проектировщик 3D печати в строительстве),
- Теплоэнергетика,
- Технология продовольственных продуктов,
- Физкультура и спорт,
- Электроэнергетика
- Психология.

Для получения социальной помощи заявителю следует обратиться в профильное Управление с приложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;
3) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);
4) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
5) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);
6) аттестат об окончании средней школы города Нур-Султан;
7) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования.
8) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе "Казпочта".

Важно отметить, что социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер четырех прожиточных минимумов (190 088 тенге) на одного члена семьи.

Для получения социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города необходимо обращаться в Управление занятости и социальной защиты города по адресу: ул. Бейбитшилик, 9 либо подать документы электронно посредством веб-портала в разделе «Электронное обращение».

Соцпомощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого минимального количества баллов (проходной балл на 2022 год - 50 баллов).

По интересующим вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов:

Алматы: 55-01-74, 8 702 837 50 05;
Байконыр: 55-72-32, 8 775 962 91 57;
Есиль: 55-74-50, 8 705 427 92 40;
Сарыарка: 55-14-87, 8 701 621 62 99.

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