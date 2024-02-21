Прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ стартовал в Казахстане

Абитуриенты смогут пройти регистрацию на мартовское ЕНТ с 27 февраля до 10 марта, сообщает Kazpravda.kz со со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, для участия в мартовском ЕНТ в ближайшее время абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 по 31 марта.

В мартовском ЕНТ участвуют граждане, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, представители казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию.

— При регистрации на ЕНТ тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако, количество заданий по обязательным предметам «грамотность чтения» и «математическая грамотность» сократилось на 5 вопросов. Увеличилось количество вопросов по профильным предметам до 40, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве отметили, что в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по «истории Казахстана», 10 заданий по «грамотности чтения», 10 заданий по «математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа или 240 минут. Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Напомним, 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

Также ранее стало известно, что прием заявлений на январское ЕНТ продлили до 9 января, а в регионах открыли дополнительные места для проведения тестирования.