Январское ЕНТ: результаты 118 абитуриентов аннулированы

Об этом рассказали в Миннауки и высшего образования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, около 96 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Из них 77,4% - на казахском языке, 22,5% – на русском, 57 человек – на английском. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 77% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов.

Наибольшее количество тестируемых, а именно 18% выбрали комбинацию предметов «биология - химия». 17% на ЕНТ сдали предметы «математика - физика». Также в топ-3 вошла комбинация «математика - информатика», ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия - физика», ее сдали 108 человек.

— За 3 недели максимальный балл составил 136. В целом, 56 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, — отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

В министерстве добавили, что на сегодня выявлено 118 нарушений. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 79 абитуриентов.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено. На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Ранее стало известно, что прием заявлений на январское ЕНТ был продлен до 9 января. После перехода ЕНТ в электронный формат, для сдающих тестирования стали доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей.