Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане

В регионах будут открыты дополнительные места для проведения тестирования, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Прием заявлений на январское Единое национальное тестирование продлен до 9 января включительно.

"Нами ведется работа по открытию дополнительных мест в регионах. Информация об этом будет опубликована у нас на странице в понедельник", - говорится в сообщении Миннауки и высшего образования РК.

Министерство просит не доверять неофициальным источникам информации и читать самые актуальные новости только на наших страницах ведомства в социальных сетях и на сайте www.testcenter.kz.