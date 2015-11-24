​Приглашают сябры

Первые семьи переселенцев-белорусов появились в Кокпектинском районе более 100 лет назад. Они приехали сюда в поисках легендарного Беловодья и обрели покой и достаток на плодородных землях, где всего оказалось вдоволь благодаря местным речушкам и зеленым лесам. О прошлом подробно рассказывает музей села Мариногорка.

– Мы, восточноказахстанские белорусы, всегда жили дружно. К 2000 году чеченцы, немцы, евреи, представители других диаспор успели создать свои национальные центры, и мы тоже решили последовать их примеру, – рассказала Галина Борисович, председатель белорусского этнокультурного объединения.

Директор областного Дома дружбы Эльдар Толеубеков не скупится на похвалу в адрес активистов объе­динения, чей костяк представлен в основном людьми старшего поколения. В их числе Нина Николаевна Прищепчик – педагог-математик с огромным опытом работы, которая пишет сценарии для всех праздников.

– Мы стараемся приобщать молодое поколение к истории и культуре народа посредством изу­чения родного языка и, конечно же, с помощью прикладного и песенного искусства, – говорит Нина Прищепчик.

По ее словам, песня – душа народа. Между тем сама Нина Николаевна является душой вокального ансамбля «Крыничка».

– На сегодня актуальным является вопрос преемственности поколений, – считает Галина Борисович. – Уверена, что подготовим себе достойную замену, поскольку для участия во всех концертах и праздниках привлекаем детей, которые с удовольствием поют песни и читают стихи на белорусском языке. Тесно сотрудничаем со школами, где наши воспитанники активно выступают на открытых уроках.

В областном Доме дружбы всегда, к примеру, ждут наступления осени. Поскольку с ее приходом братья-белорусы будут отмечать «Дажинки» – праздник последнего снопа. А еще в это время года непременно устраиваются мероприятия в честь «свята бульбы».

В обязательном порядке представители белорусского этнокультурного объединения 3 июля отмечают освобождение Минска от фашистских захватчиков. Налажены связи с этнической родиной – Беларусью, откуда в регион в рамках культурного сотрудничества регулярно прибывают делегации, доставляются газеты «Батьковщина», «Голос родимый», «Белорусы за рубежом».