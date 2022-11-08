Пригородный поезд запустят между Алматы и Конаевым

Пригородный электропоезд будет запущен по маршруту Алматы – Конаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По поручению главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 19 октября этого года, МИИР проработало вопрос по запуску железнодорожного маршрута между городами Алматы и Конаев.

«Так, 11 ноября текущего года начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев. Поезд будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением из станции Алматы-1 в 06:44 часов и прибытием на станцию Капшагай в 08:35, а также отправлением из станции Капшагай в 19:15 и прибытием на Алматы-1 в 20:50 часов», – рассказали в министерстве.

В составе электропоезда – 3 вагона общей вместимостью 175 мест, добавили в МИИР.

Перевозчик – АО «Пассажирские перевозки».