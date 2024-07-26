Приговор экс-главе «Казселезащиты» Кокрекбаеву отменили

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении экс-руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК Карима Кокрекбаева, передает Kazpravda.kz

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Карим Кокрекбаев взят под стражу в зале суда.

Напомним, 7 июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении Карима Кокрекбаева по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».

Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО «Bazis Construction» Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый.

О задержании Кокрекбаева стало известно в 2022 году.

До января 2018 года он был акимом Жамбылской области. В феврале того же года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане.

В августе 2019 года был назначен руководителем государственного учреждения «Казселезащита».